Всероссийский день бега "Кросс нации" состоится в Петербурге 17 сентября

Маршрут пробега пройдёт по Южной дороге, Теннисной аллее, по Северной дороге к Северной аллее и далее обратно к "Газпром Арене".

На Крестовском острове 17 сентября в 10:00 будет дан старт Всероссийскому дню бега "Кросс нации" в Санкт-Петербурге. Участники в возрастных категориях – 14-19 лет; 20-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; 70 лет и старше – преодолеют дистанцию 5 км. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

Маршрут пробега пройдёт по Южной дороге, Теннисной аллее, по Северной дороге к Северной аллее и далее обратно к "Газпром Арене".

Торжественная церемония открытия – в 9:40. Стартовый городок возле парковки Р23 у "Газпром Арены" откроется в 8.30.

Бесплатная регистрация проходит на сайте. Для получения стартового пакета понадобятся удостоверение личности, оригинал медицинской справки и разрешение от родителей (для участников 14-17 лет). Стартовые пакеты можно будет получить 15 и 16 сентября – с 11:00 до 20:00 на Зимнем стадионе (Манежная пл, 2).

Ссылка на точку на карте со стартово-финишным городком.

Фото: ВКонтакте / Комитет по физической культуре и спорту