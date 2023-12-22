В Нарышкином бастионе с 8 по 17 марта пройдёт фестиваль ледовых скульптур "КроншЛёд"

Вход на ледовое событие будет свободным ежедневно с 11:00 до 19:00.

Петропавловская крепость примет масштабный фестиваль ледовых скульптур "КроншЛёд". Событие будет проходить с 8 по 17 марта в Нарышкином бастионе исторического сооружения города, сообщил Комитет по развитию туризма.

Фестиваль соберет лучших скульпторов из разных городов России, а также из Актобе (Казахстан). Работы мастеров расположатся в специальном шатре, сохраняющем необходимую температуру и влажность. Всего для создания экспозиции будет использовано более 200 тонн чистого речного льда, который специально доставили в Петербург из Пермского края.

Главными темами ледового фестиваля этого сезона станут Год семьи, объявленный в нашей стране Президентом РФ, а также достижения Петербурга, которые вот уже пятый месяц демонстрируются на главной Выставке "Россия" в Москве.

Вход на ледовое событие будет свободным ежедневно с 11:00 до 19:00.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга