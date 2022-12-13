Кризисный центр для женщин из Петербурга разработал уникальную программу подготовки психологов

Одна из программ кризисного центра для женщин из Санкт-Петербурга, получившая поддержку Фонда президентских грантов, готовит психологов-волонтёров, которые оказывают помощь жертвам домашнего насилия.

В России стартовал спецпроект "Мир неравнодушных людей", в нём принимают участие 100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. Это 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, и все они какое-то время назад выиграли президентские гранты – это дало возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект "Мир неравнодушных людей" позволяет своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, о каждом создан видеосюжет и написан журналистский материал.

Одна из программ кризисного центра для женщин из Санкт-Петербурга, получившая поддержку Фонда президентских грантов, готовит психологов-волонтёров, которые оказывают помощь жертвам домашнего насилия. Такой специалист должен не только найти нужные слова и оказать помощь пострадавшей женщине, но и уметь сопереживать, пропуская проблему "через себя".

Для подготовки специалистов разработали программу, которая уже доказала свою эффективность. Есть как теоретическая, так и практическая часть - она предусматривает стажировку с наставником на телефоне доверия не меньше 6 месяцев, а это 200 часов работы.

В стране остро не хватает специалистов по кризисной психологии, поэтому их здесь готовят не только для себя, но и для других социальных структур. В центре надеются, что наработанный опыт может быть полезен и другим центрам психологической помощи по всей России.

Спецпроект "Мир неравнодушных людей" запущен благотворительным фондом "АиФ. Доброе сердце", все материалы доступны по ссылке.

Фото: Pxhere