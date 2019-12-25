Критик Сергей Соседов объяснил успех 61-летней Ларисы Гузеевой

Он уверен, что артистку кто-то продвигает.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов прокомментировал новость о том, что Лариса Гузеева станет членом жюри нового шоу на телеканале "Пятница". Он уверен, что артистку "кто-то продвинул туда". Об этом Соседов заявил в беседе с ФАН.

"Вы что, не знаете, как работает телевидение?! Это связи, контакты! Значит, ее кто-то посоветовал. Может быть, там какие-то интриги. Я не знаю. Кто держит ее на Первом канале?" – задался вопросом критик.

Соседов заявил, что вести программу "Давай поженимся" может любая домохозяйка. Для этого не нужны выдающиеся способности.

"Она же не просто так — Гузеева. Она и сваха не просто так там сидят! За ними стоят определенные силы!" – уверен он.

Ранее Соседов объяснил молодежи, в чем "крутость" Пугачевой.

Фото: Facebook / Сергей Соседов