Кристину Кулишенко выписали из больницы после нападения у бара в Петербурге

Актриса из Онегина рассказала об избиении у заведения на улице Римского-Корсакова.

Актриса Кристина Кулишенко покинула Мариинскую больницу Петербурга, куда поступила после нападения возле городского заведения.

Инцидент произошел 23 февраля. Кулишенко отдыхала в одном из заведений на улице Римского-Корсакова. Между компанией актрисы и другими посетителями возник конфликт, после чего участники перепалки переместились на улицу. Один из мужчин нанес Кулишенко несколько ударов. По словам пострадавшей, охрана в заведении отсутствовала.

Актриса сообщила, что выписана из стационара, но продолжает взаимодействовать с правоохранительными органами. Состояние здоровья: разбита губа, сохраняются головные боли в области, куда пришелся удар.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области во вторник заявили о проведении проверки по факту случившегося.

Кулишенко является уроженкой Санкт-Петербурга. В ее фильмографии роли в проектах "Онегин", "Морские дьяволы", "Первый отдел", "Проект Анна Николаевна".

Фото: Кристина Кулишенко /ВКонтакте