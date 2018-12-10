"От принцессы Фике до Екатерины II": Кристина Орбакайте приехала в Царское Село для съемок в "Гардемаринах"

"Гардемарины" – серия фильмов Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века.

Певица и актриса Кристина Орбакайте приехала в Царское село для съемок в фильме "Гардемарины". Об этом она сама написала на своей странице в Instagram.

"Гардемарины" – серия фильмов Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века. Первая часть фильма была представлена зрителю в 1988 году, через три года в фильме "Виват, гардемарины!" появилась принцесса Фике, будущая императрица Екатерина II, которую и сыграла Орбакайте. Премьера третьей части состоялась в 1992 году.

Фото и видео: Instagram/ film.gardemariny

Instagram/ orbakaite_k