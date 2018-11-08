Концерт к 23 февраля обойдется БКЗ почти в 8 миллионов рублей

Дороже всего обойдется выступление певицы Кристины Орбакайте - 1,6 миллиона рублей и певицы Валерии – 1,5 миллиона рублей

В преддверии праздника День защитника Отечества в концертном зале "Октябрьский" 22 февраля в 17:00 состоится концерт "Служить Отечеству. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

БКЗ уже заключил госконтракты на круглую сумму. Ведущие вечера - актриса театра и кино, певица Анастасия Макеева и народный артист России Дмитрий Харатьян обойдутся в 340 и 266 тысяч соответственно (данные опубликованы на сайте госзакупок). Выступят в этот вечер актриса Светлана Крючкова (92 тысячи рублей) и актер "Улицы разбитых фонарей" Сергей Селин (32,2 тысячи рублей). Выступление балета Аллы Духовой "Тодес" стоит 375 тысяч рублей.

Из певцов были приглашены: Вика Цыганова (550 тысяч рублей), победитель пятого сезона телепроекта "Голос. Дети" Рутгер Гарехт (80,5 тысяч рублей), группа "Белый орел" (215 тысяч рублей), лауреаты международных конкурсов Григорий Чернецов (161,3 тысячи рублей) и Дмитрий Ковзель (11,5 тысяч рублей). Дороже всего обойдется певица Кристина Орбакайте, ее выступление стоит 1,6 миллиона рублей, певица Валерия – 1,5 миллиона рублей и Лариса Долина – 750 тысяч рублей. На всех артистов БКЗ потратит более 7,5 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV