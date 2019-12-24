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Кристиан Бейл в третий раз снимется в фильме Дэвида Оуэна Расселла

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Детали предстоящего проекта пока неизвестны.

Пятикратный номинант на премию "Оскар" Дэвид Оуэн Расселл готовит новый фильм, где сыграют Марго Робби ("Отряд Самоубийц", "Однажды в Голливуде", "Волк с Уолл-Стрит") и Кристиан Бейл ("Темный Рыцарь", "Форд против Феррари", "Власть"). Об этом сообщает Variety.

По информации СМИ, постановщик напишет сценарий к ленте и займется ее продюсированием. Для него это станет первым фильмом с 2015 года, когда на экраны вышла "Джой" с Дженифер Лоуренс. Детали предстоящего проекта пока неизвестны.

Отметим, что Робби будет работать с Расселом впервые, а вот Бейл уже в третий раз сыграет в фильмах режиссера. Ранее они вместе снимали ленты "Афера по-американски" и "Боец", за которую Кристиан получил премию "Оскар". 

Видео: YouTube / BAFTA Guru

Теги: кристиан бейл, фильм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Культура, Кино,

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