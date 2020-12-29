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Криштиану Роналду обогнал Пеле по количеству голов за карьеру

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На его счету 758 мячей в 1032 официальных матчах.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил новый личный рекорд по забитым голам. Об этом сообщает портал Juez Central.

В матче 15-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" 35-летний игрок оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 4:1. По статистическим данным, всего на счету Роналду 758 мячей в 1032 официальных матчах. Он обошел по этому показателю легендарного форварда сборной Бразилии Пеле, на счету которого 757 голов в 812 играх.

Теперь Роналду осталось побить рекорд мирового рекордсмена по голам за карьеру в официальных матчах, чеха Йозефа Бицана - 759 забитых мячей.

Ранее стало известно, что Роналду признан лучшим футболистом XXI века.

Видео: YouTube / Serie A

Теги: криштиану роналду, пеле, сборная португалии по футболу, фк ювентус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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