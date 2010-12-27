Доменико Кришито получил приз "Лучший игрок сезона"

Спортсмен стал самым результативным защитником за всю историю "Зенита".

Доменико Кришито стал лучшим игроком по итогам сезона в Петербурге. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба "Зенита". Футболиста наградили специальным призом от болельщиков.

Спортсмен стал самым результативным защитником за всю историю "Зенита". Кришито признался журналистам, что будет скучать по Петербургу, так как здесь он провел значимую часть своей жизни. Футболист поблагодарил своих фанатов, устроивших ему сюрприз в "Пулково", когда он улетал из Северной столицы.

Напомним, что футболист семь лет играл в петербургском "Зените", и в последний год он даже выполнял обязанности капитана команды. Теперь он будет выступать за итальянский клуб "Дженоа".

Фото: ФК "Зенит".