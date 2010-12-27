Болельщики "Зенита" проводили уходящего из клуба Доменико Кришито‍

Судя по видеозаписи, болельщики стояли на улице у входа в аэропорт с баннерами.

Болельщики "Зенита" приехали в Пулково, чтобы попрощаться с бывшим защитником команды Доменико Кришито. Трогательное видео футболист выложил в своем аккаунте в соцсетях.

Судя по видеозаписи, болельщики стояли на улице у входа в аэропорт с баннерами. Они с воодушевлением скандировали кричалки в честь Кришито. Футболист был тронут такими проводами, поэтому снял фанатов на телефон и выложил видео в Instagram.

Спасибо, спасибо, спасибо. Вы пришли попрощаться со мной. Здесь я определённо оставляю кусочек своего сердца. "Зенит" навсегда! Доменико Кришито, футболист

Напомним, что Доменико Кришито семь лет играл в петербургском "Зените", и в последний год он даже выполнял обязанности капитана команды. Теперь футболист будет играть за итальянский клуб "Дженоа".

Фото: Доменико Кришито / ВКонтакте.