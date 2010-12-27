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Болельщики "Зенита" проводили уходящего из клуба Доменико Кришито‍
Сегодня, 10:20
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alexandra08
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Болельщики "Зенита" проводили уходящего из клуба Доменико Кришито‍

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Судя по видеозаписи, болельщики стояли на улице у входа в аэропорт с баннерами.

Болельщики "Зенита" приехали в Пулково, чтобы попрощаться с бывшим защитником команды Доменико Кришито. Трогательное видео футболист выложил в своем аккаунте в соцсетях.

Судя по видеозаписи, болельщики стояли на улице у входа в аэропорт с баннерами. Они с воодушевлением скандировали кричалки в честь Кришито. Футболист был тронут такими проводами, поэтому снял фанатов на телефон и выложил видео в Instagram.

Спасибо, спасибо, спасибо. Вы пришли попрощаться со мной. Здесь я определённо оставляю кусочек своего сердца. "Зенит" навсегда!

Доменико Кришито, футболист

Напомним, что Доменико Кришито семь лет играл в петербургском "Зените", и в последний год он даже выполнял обязанности капитана команды. Теперь футболист будет играть за итальянский клуб  "Дженоа".

Фото: Доменико Кришито / ВКонтакте.

Теги: доменико кришито , фк зенит , экс-капитан зенита
Категории: Новости СПб Футбол в России и Европе Спорт Зенит

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