Доменико Кришито считает, что с приходом Маркизио "Зенит" полностью готов к победе в чемпионате

Именно он посоветовал хавбеку перебраться в Санкт-Петербург.

Бывший защитник петербургского "Зенита" Доменико Кришито поделился своими ожиданиями от будущего Клаудио Маркизио в Северной Столице. Слова игрока передал портал Sports.ru.

Футболист назвал своего соотечественника игроком высочайшего класса. По его мнению команда с Невы провернула очень хороший трансфер, который поможет ей одержать победу в чемпионате России. Экс-зенитовец также отметил, что он посоветовал хавбеку перебраться в Санкт-Петербург и пожелал Маркизио удачи в новой команде.

Кришито выступал в составе "сине-бело-голубых" с 2011 по 2018 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Премьер-лиги, выигрывал суперкубок и кубок России.

Справка: "Зенит" объявил о подписании бывшего хавбека "Ювентуса" в понедельник, 3 сентября. РФС разрешил дозаявить футболиста после закрытия трансфертного окна, благодаря его статусу свободного агента. Срок соглашения с хавбеком расчитано на два года, за каждый из которых он заработает 6,5 млн евро за сезон. Таким образом новоиспеченный зенитовец стал самым высокооплачиваемым всей Премьер-лиги.

Предположительно, Маркизио дебютирует за "Зенит" в игре против московского "Локомотива" 23 сентября.

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Фото: fc-zenit.ru