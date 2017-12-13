Капитан "Зенита" Доменико Кришито уходит от петербургской команды

капитан "сине-бело-голубых" покидает команду.

Доменико Кришито заявил, что не будет продлевать контракт с "Зенитом" и отправится, об этом сообщает Gazzetto dello Sport. Защитник и капитан петербургского футбольного клуба намерен отправится в Италию летом 2018 года.

Футболист сообщил, что после семи лет в России настало время вернуться домой в Италию. Также он рассказал, что думал об этом еще в прошлом году, но Манчини уговорил остаться на один сезон. Кроме того, по словам Кришито, тренер ФК "Зенит" хотел купить итальянского игрока в "Интер".

Сейчас Доменико Кришито озадачен тем, чтобы попасть в сборную Италии. Также футболист отметил, что у него есть несколько предложений от клубов серии А.

Напомним, что капитан и защитник "Зенита" выступал в команде "сине-бело-голубых" с 2011 года.

Фото: Istagram - domenicocriscito8691

