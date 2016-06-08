Крымский мост, последние новости: готовы все опоры автодорожной части

Крымский мост, последние новости: строители главного объекта в новом российском регионе отчитались об очередных успехах.

Строительство моста через Керченский пролив перевалило через экватор. Каждый день строители главного объекта десятилетия отчитываются о новых успехах. Канал Piter.TV собрал в одном месте последние новости о строительстве Крымского моста. Вместе со всей страной мы продолжаем следить за возведением колоссального сооружения.

Строительство моста через Керченский пролив, последние новости

1.Все опоры автомобильной части моста установлены. В ночь с воскресенья на понедельник в Керченском проливе была установлена последняя из 288 опор автомобильной части моста. Строители объекта отчитались о полном выполнении работ в данном направлении. Все опоры заняли свои места, причем 85 из них расположились в воде. Каждую опору устанавливали в соответствии с точным планом инженеров, эксперты не выявили каких-либо ошибок и деффектов при этих работах. Теперь на автодороге строители займутся завершением сборки пролетов между опорами. Что касается железнодорожного моста, то здесь установлено более 50% опор.

2. Начато асфальтирование: позади 13 километров. В тех местах, где помимо опор установлены и дорожные пролеты, рабочие начинают понемногу укладывать асфальт. Первые отрезки - самые важные и ответственнные, но, кажется, строители и здесь не оплошали. На данный моменту ложено более 13 километров асфальта. Дорога получается ровной, при строительстве используются только лучшие материалы и современные технологии. Работы по укладке асфальта курирует Упрдор "Тамань".

3. Строители назвали сроки соединения всех пролетов моста. От отчетов переходим к планам и прогнозам. Как мы и говорили, все опоры автомобильного моста построены и ждут "надвижки" пролетов. Подрядчики из "Стройгазмонтаж" обещают соединить их в одну цепь к концу 2017 года. Таким образом Керченский и Таманский берега будут связаны - останется только положить на пролеты асфальт и заняться благоустройством объекта. Об этом сообщают "РИА НОВОСТИ" .

Фото: krymsky_bridge, Instagram