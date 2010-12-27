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Крым получит льготные цены на воду
Сегодня, 17:44
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lesjasap
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Крым получит льготные цены на воду

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Государство поможет жителям Крыма справиться с дефецитом пресной воды.

ФБА “Экономика сегодня” сообщает, что правительство хочет предоставить Крыму льготные тарифы на воду, чтобы помочь населению после перекрытия Северно-Крымского канала в 2014 году. Таким образом Украина лишила полуостров 85% пресной воды.Дефецит воды сильно сказывается на местных жителях. 
 
Глава Крыма объявил, что с 1 сентября республика будет платить России не более 35 рублей за кубометр воды. Такая ситуация останется до конца 2017 года. 
 
Депутат Госсовета Владислав Ганжара рассказал о том, что проблему энергетической автономии Крыма будет решена в связи с введением в эксплуатацию двух новых объектов. Тарифы на воду будут урегулированы благодаря полной модернизации энергетических станций. Еще один обсуждаемых вариант - атомные установки для опреснения воды. По предварительным расчетам они появлятся в республике в 2019 году. 
Теги: фба , экономика сегодня
Категории: Новости России

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