"Россия и Европа найдут выход, хуже будет Украине": эксперт оценил перспективы подписания нового договора

Одним из главных условий для подписания транзитного договора с Украиной министр энергетики Александр Новак назвал финансово привлекательное предложение "Нафтогаза" - прокачку газа через территорию Незалежной.

По словам экспертов, жесткая позиция Киева здесь не при чем. Но она может привести к остановке транзита. И от этого будет хуже только Украине, так как Россия и Европа найдут выход. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Транзит после 2019 года

Контракт на транзит через Украину после окончания этого года будет коммерчески привлекательным, а маршрут станет конкурентоспособным. Но страна должна показать четкие правила работы своей газотранспортной системы. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Я думаю, что здесь будет преобладать мнение не "Нафтогаза", а политического руководства Украины, уж слишком политизирован вопрос. При этом Украина всячески будет стремиться заключить договор на очень благоприятных для себя условиях с большим количеством обязательств со стороны России. Например, с достаточно крупными и четко зафиксированными объемами газа, с обязательствами "качай или плати" с высоким тарифом и так далее. Другой вопрос, насколько ей это удастся. Вячеслав Кулагин, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН.

По словам Кулагина, на сегодняшний день ситуация с транзитом газа сильно отличается от похожей ситуации в 2009. Еще 10 лет назад украинский транзит был для Европы и России вариантом без альтернатив. Можно было или качать через Украину, или Европе остаться совсем без газа.

На данный момент альтернативы есть и достаточно серьезные: строятся "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Новые параметры должны быть конкурентоспособным по отношению к новым газопроводам России.

Сегодня основную часть объема украинского транзита вполне можно заместить обходными маршрутами. Остаются небольшие объемы, которые целесообразно проводить через Украину, но они связаны скорее с последним ростом поставок в Европу. В текущей ситуации Киеву нужно доказать своим партнерам, российской и европейской стороне, что их маршрут надежен и конкурентоспособен. Они должны предложить такие условия, чтобы через Украину было выгодно транспортировать, в противном случае мы по полной будет загружать все остальные маршруты. Кроме того, у нас строятся новые мощности СПГ, тот же "Газпром" в скором времени планирует ввести завод на Балтийском море. Это также один из возможных вариантов, поэтому Киеву не стоит занимать жесткую позицию на переговорах. Она может привести к остановке транзита, от чего будет хуже, прежде всего Украине, Россия и Европа выход найдут. Вячеслав Кулагин, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН.

Абсурдные иски от Украины

Второе условие Новака касается разбирательств в суде. "Газпрому" и "Нафтогазу" нужно сначала урегулировать проблемы. Он подчеркнул: Россия не принимает позицию украинской компании по новому транзитному иску на 12 миллиардов долларов. По мнению министра, компаниям надо обсудить заключение мирового соглашения.

В случаях с исками "Нафтогаза" ситуация доходит до абсурда. Как вообще можно подавать иск на несуществующий контракт, а "Нафтогаз" так и делает. Это вообще нонсенс, как если я сегодня закупаю пшеницу в Германии, а завтра отказался от контракта и на меня подали иск, что я не хочу у них закупать. Рыночные правила работают иначе, здесь каждый сам выбирает и варианты поставок, и поставщика, и потребителя. "Нафтогазу" стоит перестать плодить абсолютно необоснованные иски и перейти к нормальному конструктивному разговору. Условие Новака вполне справедливо. На Украине есть некоторая эйфория после решения Стокгольмского арбитража, принявшего позицию Киева. Оно было достаточно странным, но при этом нужно понимать, что решение Стокгольма еще не означает, что рухнула вся мировая правовая система и теперь "Нафтогаз" всегда будет побеждать в международных судах. Если мы хотим дальше плодотворно сотрудничать и говорить о каком-то нормальном взаимодействии при поставках газа, то вопрос с судебными разбирательствами необходимо закрыть. Более того, такой подход может стать базисом для последующего выстраивания отношений и правил транспортировки. Вячеслав Кулагин, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН.

Ранее сообщалось, что в Госдуме озвучили перспективы переговоров "Россия-ЕС-Украина".

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