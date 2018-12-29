В Госдуме озвучили перспективы переговоров "Россия-ЕС-Украина"

Россия не понимает странное поведение Украины накануне окончания газового контракта.

21 января в Брюсселе состоятся трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС. Речь пойдет поставках газа в страны ЕС и транзита через территорию Украины. Как сообщает ФБК "Экономика сегодня", диалог будут вести министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что переговоры будут не простые. По его мнению, дело заключается в пренебрежительных и оскорбительных высказываниях в адрес российских политиков и представителей "Газпрома" со стороны Украины. Тем самым она целится на деструктив.

Камнем преткновения также стал спор, касающийся контракта по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал последнего заплатить 2,56 млрд. "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. В связи с этим появился нарушенный баланс интересов сторон. Эксперты считают поведение Украины странным, так как контракты скоро истекут, и нужно будет искать им замену, а Киев ведет себя, словно ему это не нужно и идет на шантаж.

Также специалисты склонны полагать, что конструктивные переговоры возникают из-за предвыборной ситуации на Украине. Сейчас там спекулируют газовым вопросом. Опять же, камнем преткновения выступает решение европейского союза, которое в России считают ангажированным.

Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что Россия, в отличии от Украины была открыта для договоренности по транзиту газа через Украину. Поскольку переговоры стартовали на фоне Украинских выборов, российским экспертам сложно предсказать, что будет после них. Напомним, что газовые договоренности по транзиту между Россией и Украиной заканчиваются в декабре 2019 года.

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