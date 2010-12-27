Эксперт рассказал о возможном запрете ламп накаливания

Мощность ламп накаливания понизят законодательным способом.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", о предложении Министерства энергетики России запретить лампы накаливания. Такая мера коснется только лампы с мощностью более 50 ватт. Специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о информационных и экономических проблемах данной инициативы.

Напомним, что в 2011 году под запрет попали самые популярные у потребителей 100-ваттные лампочки. Тогда программа государства по электросбережению провалилась из-за того, что продавцы просто уменьшили мощность ламп накаливания на 5 ватт и продолжили торговлю.

Сейчас правительство сделало соответствующие выводы и намерено уменьшить мощность ламп почти в два раза. В первую очередь такая ситуация отразится на людях, ведь стоимость и качество энергосберегающих ламп не равноценны. Дешевые варианты быстро перегорают, поэтому потребители платят те же деньги за “третьесортную” продукцию вместо того, чтобы купить одну, но мощную. Эксперт отмечает, что для обычных граждан экономической выгоды от перехода на энергосбережение не будет.

Заместитель главы Минэнерго Антон Инюцын заявил о перспективе удешевления аналогов ламп накаливания. Чиновник объяснил, что хочет создать условия, в которых лампы будут стоить не больше, чем в Индийских странах, т.е. около двух долларов. Сейчас товар приблизительно равен четырем долларам.