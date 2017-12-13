Минтруд: пособие по безработице вырастет в разы

Недавно стало известно, что Министерство труда разрабатывает законопроект, который позволит увеличить пособие неработающим гражданам и упросить получение статуса "безработный". Об этом сообщается в ведомстве.
Предполагается, что благодаря нововведению будет повышена минимальная и максимальная выплаты. Сейчас размер пособия варьируется от 850 – 4900 рублей в месяц. В ближайшее время документ разместят на портале для обсуждения.
Доцент факультета экономических и социальных наук Алисен Алисенов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" спрогнозировал, насколько будут проиндексированы выплаты. По словам эксперта, безработные россияне могут рассчитывать лишь на увеличение минимальной ставки. Алисенов считает, что власти должны поднять ее более чем в два раза и сделать от 1700 рублей, поскольку данная цифра никоим образом не повлияет на состояние бюджета нашей страны в негативном ключе. Кроме того, эксперт уверен, что данная инициатива станет отличной поддержкой для тех, кто не может устроиться на работу по объективным причинам.
О повышении максимального порога речь не идет. Алисенов предполагает, что этот пункт может потребовать слишком больших затрат и параллельно лишить людей стимула искать работу.
В настоящее время действует следующая система выплат пособий по безработице: если сотрудник сокращен, то первую четверть года ему выдают сумму в размере 75% от средней зарплаты на последнем месте работы, далее в течение четырех месяцев – 60%, а оставшиеся пять месяцев – 45%.
Алисенов также отметил, что в период кризиса число безработных увеличилось. Поэтому повышение пособий, который итак несравнимы с МРОТ, просто необходимое явление.
Ранее piter.tv передавал, что эксперт рассказал о двух сторонах медали безотзывный вклада.