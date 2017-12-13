Минтруд: пособие по безработице вырастет в разы

Эксперт спрогнозировал, насколько могут увеличиться выплаты по безработице. Доцент РАНХиГС уверен, что двукратная индексация не ударит по бюджету страны.

Недавно стало известно, что Министерство труда разрабатывает законопроект, который позволит увеличить пособие неработающим гражданам и упросить получение статуса "безработный". Об этом сообщается в ведомстве.

Предполагается, что благодаря нововведению будет повышена минимальная и максимальная выплаты. Сейчас размер пособия варьируется от 850 – 4900 рублей в месяц. В ближайшее время документ разместят на портале для обсуждения.

Доцент факультета экономических и социальных наук Алисен Алисенов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" спрогнозировал, насколько будут проиндексированы выплаты. По словам эксперта, безработные россияне могут рассчитывать лишь на увеличение минимальной ставки. Алисенов считает, что власти должны поднять ее более чем в два раза и сделать от 1700 рублей, поскольку данная цифра никоим образом не повлияет на состояние бюджета нашей страны в негативном ключе. Кроме того, эксперт уверен, что данная инициатива станет отличной поддержкой для тех, кто не может устроиться на работу по объективным причинам.

О повышении максимального порога речь не идет. Алисенов предполагает, что этот пункт может потребовать слишком больших затрат и параллельно лишить людей стимула искать работу.

В настоящее время действует следующая система выплат пособий по безработице: если сотрудник сокращен, то первую четверть года ему выдают сумму в размере 75% от средней зарплаты на последнем месте работы, далее в течение четырех месяцев – 60%, а оставшиеся пять месяцев – 45%.

Алисенов также отметил, что в период кризиса число безработных увеличилось. Поэтому повышение пособий, который итак несравнимы с МРОТ, просто необходимое явление.

Ранее piter.tv передавал, что эксперт рассказал о двух сторонах медали безотзывный вклада.