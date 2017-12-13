Безотзывный вклад: Эксперт рассказал о двух сторонах медали нововведения

Весной в Госдуму будет внесен законопроект о безотзывном вкладе. Главный экономист Института управления Михаил Беляев пояснил перспективы.

Недавно стало известно, что весной в Госдуму будет внесен проект о безотзывном вкладе. Предполагается, что он станет одним из инструментов для получения ипотеки. Нововведение позиционируются как положительное, поскольку такой вклад позволит, с одной стороны, повысить доходность, а с другой, получить ипотечный кредит на льготных условиях.

Впрочем, эксперт Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления, уверен, что у безотзывного вклада есть две стороны медали. Конечно, нельзя отрицать позитивный аспект – возможность положить день под процент, который будет выше прочих, а также получение ипотеки на льготных условиях. Однако возникают вопросы, связанный с гарантией АСВ.

"Что будет, если на вкладе накопится сумма в 1,4 миллиона рублей, а у банка отберут лицензию?" - задается вопросом эксперт в разговоре с ФБА "Экономика сегодня". Ведь безотзывном вкладе будут храниться средства для необходимого первоначального взноса на ипотеку. Суммы там будут большие.

Беляев уверен, что все эти недоработки необходимо срочно решать. Поскольку подобные риски не относятся только к первым 5-10 банкам из списка ЦБ.

Что касается пополнения такого вклада материнским капиталом, то эксперт считает подобное решение целесообразным, если удастся гарантировать защиту всех средств.

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