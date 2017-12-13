Украинский вопрос: американцы и Евросоюз не одобрили инициативу Минска ввести миротворцев в Донбасс

Беларуси не удалось поддержать Россию на Донбассе. По мнению эксперта, Киев отказал Минску из-за желания угодить своим кураторам, Брюсселю и Вашингтону.

Недавно Минск выступил с идеей о введении своих миротворцев в Донбасс. Однако Киев ответил отказом на данное предложение, при том, что данный вопрос накануне обсуждался и в Мюнхене. Беларусь выразила желание участвовать в операции в любом формате.

В разговоре с ФБА "Экономика сегодня" замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заметил, что такое решение Киева обусловлено нежеланием украинских власти, в принципе, заканчивать конфликт. Поскольку в этом случае списать провалы реформ и неэффективное госуправление на российскую агрессию не получится.

При этом сама идея на ввод миротворческих войск в Донбасс имеет право на существование при определенных условиях. Так, эксперт, напоминает, что российский президент неоднократно предлагал разрешить данную ситуацию мирным путем, с выполнением ряда пунктов минских соглашений.

Отметим, что и сам Киев поддерживает вариант с миротворцами, но только если те будут задействованы на российской границе. Однако в этом случае между странами вновь возникнет противоречие, поскольку для России данный вариант контрпродуктивен и неприемлем. По мнению эксперта, размещение миротворцев на нашей границе будет ассоциироваться с тем, что Россия является одной из сторон конфликта. А это не так.

Что касается Минска, то он пытается втянуться в урегулирование данной ситуации. Но для него также является неприемлемым размещение миротворцев на территории России. В свою очередь кураторы Киева никогда не одобрят инициативу Беларуси по этому вопросу, уверен Данюк.

Фото: president.gov.by