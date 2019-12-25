Петербург и Республика Конго станут партнерами в сферах IT, образования и водоснабжения

Александр Беглов провел встречу с членами африканской делегации.

Александр Беглов провел встречу с министром иностранных дел Республики Конго Жаном-Клодом Гакоссо, мэром Браззавиля Дьедонне Бантсимба и другими членами делегации. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного сегодня, 29 июля.

Губернатор Петербурга отметил, что заинтересован в размещении отечественной продукции на африканский рынок, в частности, предприятий отраслей энергомашиностроения, судостроения и фармацевтики. Представители Конго ответили на предложение положительно.

В рамках саммита на стенде Петербурга были представлены проекты, которые уже реализуются или планируется реализовать совместно с африканскими странами. Но наши возможности гораздо шире. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В результате переговоров губернатор Северной столицы и мэр Браззавиля подписали соглашение по развитию сотрудничества на 2023-2026 гг.

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Фото: Piter.TV