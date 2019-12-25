Президент ЮАР сообщил цели визита в Петербург

Представители Африки хотят видеть Черное море открытым для мировых рынков.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите Россия — Африка рассказал о главной цели лидеров африканских стран в Петербурге.

Представители Африки посетили Северную столицу не ради обещаемых бесплатного зерна и других "даров", следует из речи президента.

Мы понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы отмечаем это, но это не наша основная цель. Сирил Рамафоса, президент ЮАР

Встреча состоялась для того, чтобы услышать позицию Владимира Путина на предложение о мирном урегулировании конфликта в Украине. Представители Африки хотят видеть Черное море открытым для мировых рынков.

Форум Россия — Африка проходил в Северной столице 27 и 28 июля. Участие приняли 49 делегаций африканских стран.

Ранее мы сообщали о том, что в столице Эфиопии появится первый информационно-деловой центр Петербурга.

Фото: wikipedia.org