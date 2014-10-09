Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта по строительству портового хозяйства в Бронке

Сегодня, 25 июня, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Петербурге. На переговорах о сотрудничестве Лукашенко поблагодарил российского лидера за поддержку проекта по строительству порта в Бронке.
Глава России одобрил инициативу. Он заявил, что Беларуси будет оказана всяческая поддержка по сооружению собственного крупнейшего перегрузочного порта.
Напомним, сейчас главы дружественных государств находятся в Константиновском дворце.
Фото: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все