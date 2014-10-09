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Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта по строительству портового хозяйства в Бронке
Сегодня, 19:00
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Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта по строительству портового хозяйства в Бронке

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Глава России заявил, что  Беларусь получит помощь.

Сегодня, 25 июня, президент России Владимир Путин и президент  Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Петербурге. На переговорах о сотрудничестве Лукашенко поблагодарил российского лидера за поддержку проекта по строительству порта  в Бронке.

Глава России одобрил инициативу. Он заявил, что Беларуси будет оказана всяческая поддержка по сооружению собственного крупнейшего перегрузочного порта.

Напомним, сейчас главы дружественных государств находятся в Константиновском дворце. 

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, лукашенко, международное сотрудничество, переговоры в петербурге, порт в бронке
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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