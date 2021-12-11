Петербург и Туркменистан намерены сотрудничать в экономической и гуманитарной сферах

Город на Неве активно участвует в создании объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в партнёрской стране.

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде. В ходе разговора политики обсудили перспективы сотрудничества в гуманитарной и экономический сферах. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

По словам главы города на Неве, Петербург активно участвует в создании объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в партнёрской стране. В качестве примера он привёл недавнее строительство комплекса селеотводных сооружений на юге Ашхабада, выполненное компанией "Возрождение".

Также 2 лидера обсудили развитие побратимских отношений между Петербургом и Аркадагом, проведение совместного бизнес-форума и создание в Северной столице памятника классику туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Ранее мы сообщили о том, что индекс промышленного производства в Петербурге составил 108,2%.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга