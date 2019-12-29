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Крестный ход трезвенников пройдёт в Московском Парке Победы
Сегодня, 11:08
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arteliseev

Крестный ход трезвенников пройдёт в Московском Парке Победы

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Шествие состоится перед Великим Постом.

Сегодня, 29 февраля, пройдёт крестный ход трезвенников перед Великим постом. Он проводится уже в седьмой раз.

Участники мероприятия пройдут по парку с иконой Божией Матери "Неупиваемая Чаша".

Известно, что всех, кто решил прийти на крестный ход, благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.  Мероприятие также согласовано с администрацией города.

Крестный ход начнётся с литии у поклонного креста, который был установлен в память о погибших блокадниках.

Ранее мы сообщили, что 16 февраля движение в центре Петербурга перекроют из-за Крестного хода.

Фото: ВКонтакте

Теги: крестныйход, паркпобеды, трезвенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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