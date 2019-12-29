Крестный ход трезвенников пройдёт в Московском Парке Победы

Сегодня, 29 февраля, пройдёт крестный ход трезвенников перед Великим постом. Он проводится уже в седьмой раз.
Участники мероприятия пройдут по парку с иконой Божией Матери "Неупиваемая Чаша".
Известно, что всех, кто решил прийти на крестный ход, благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Мероприятие также согласовано с администрацией города.
Крестный ход начнётся с литии у поклонного креста, который был установлен в память о погибших блокадниках.
Ранее мы сообщили, что 16 февраля движение в центре Петербурга перекроют из-за Крестного хода.
Фото: ВКонтакте
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