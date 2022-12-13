Мероприятие начнется на территории Александро-Невской Лавры.

Сегодня, 1 января, в Петербурге пройдет крестный ход трезвенников. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу городской метрополии.

Мероприятие состоится по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В нем примут участие духовенство, члены трезвеннических обществ, работники социальной сферы и молодежь.

В пресс-службе митрополии уточнили, кто к крестному ходу трезвенников могут присоединиться все желающие. Мероприятие начнется на территории Александро-Невской Лавры в 13:00.

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Фото: Piter.tv