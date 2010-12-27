На выходных по Невскому пройдет Крестный ход

В один из выходных дней движение по Невскому проспекту будет остановлено из-за Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.
. Ограничения на Невском будут вводиться поэтапно, по мере движения колонны.
Движение транспортных средств по набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Казанской площади будет прекращено поэтапно по ходу движения колонны участников Крестного хода. Движение по Невскому(Казанский мост) будет приостановлено не более чем на 10 минут.
пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города
Крестный ход проследует в воскресенье, 17 февраля, с 10:00 до 11:15.
Фото: Piter.TV
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