На выходных по Невскому пройдет Крестный ход

В воскресенье вводится ограничение движения.

В один из выходных дней движение по Невскому проспекту будет остановлено из-за Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

. Ограничения на Невском будут вводиться поэтапно, по мере движения колонны.

Движение транспортных средств по набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Казанской площади будет прекращено поэтапно по ходу движения колонны участников Крестного хода. Движение по Невскому(Казанский мост) будет приостановлено не более чем на 10 минут. пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города

Крестный ход проследует в воскресенье, 17 февраля, с 10:00 до 11:15.

Фото: Piter.TV