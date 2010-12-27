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На выходных по Невскому пройдет Крестный ход
Сегодня, 11:46
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nastya960

На выходных по Невскому пройдет Крестный ход

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В воскресенье вводится ограничение движения.

В один из выходных дней движение по Невскому проспекту будет остановлено из-за Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

. Ограничения на Невском будут вводиться поэтапно, по мере движения колонны.

Движение транспортных средств по набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Казанской площади будет прекращено поэтапно по ходу движения колонны участников Крестного хода. Движение по Невскому(Казанский мост) будет приостановлено не более чем на 10 минут.

 пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города

Крестный ход проследует в воскресенье, 17 февраля, с 10:00 до 11:15.

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: крестный ход, ограничение движения, ограничение движения невский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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