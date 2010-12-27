Крестный ход ограничит транспортное движение в Кронштадте

Неудобства продлятся чуть меньше полутора часов.

1 ноября в Кронштадте пройдет Крестный ход, посвященный 190-летию со дня рождения праведного Иоанна Кронштадтского. В связи с этим в движение транспорта будут внесены некоторые изменения, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В этот день с 11.45 до 13.00 движение автомобилей по улице Коммунистической вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста, по Советскому мосту, а также по Советской улице от проспекта Ленина до улицы Рошаля будет полностью прекращено.

Ранее стало известно о том, что до середины ноября полностью перекроется съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе.

Фото: пресс-служба КРТИ