Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова за неуплату счета

Организация не смогла объяснить исполнителю причину возникновения дополнительного счета.

ФГБУ "Кремлевский комбинат питания" подал в суд на Филиппа Киркорова. Комбинат обеспечивал питание технического персонала на юбилейном концерте певца "Я".

Как выяснилось, после окончания концерта Киркоров оплатил все счета, однако позже ему прислали еще один счет на 80 тыс. рублей. Так как комбинат не смог объяснить причину появления дополнительной суммы, счет был проигнорирован

Дело будет рассмотрено в Арбитражном суде Москвы. Директор Филиппа Киркорова заявил, что все счета были оплачены. По его словам, дополнительный счет является "удобной схемой".

Видео: YouTube / Филипп Киркоров