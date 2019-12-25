Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в ближайшие две недели.

Кремль считает, что власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент в Белоруссии пока нет причин для использования российского правоохранительного резерва. Он добавил, что РФ готова поделиться опытом внесения поправок в Конституцию, если белорусская сторона обратится с такой просьбой.

Песков отметил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в ближайшие две недели.

Чиновник подчеркнул, что применение российских правоохранительных сил в Белоруссии будет возможно, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Это, по словам Пескова, крайняя ситуация, которую имел в виду Владимир Путин.

Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

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