Кремль прокомментировал обращение Байдена к россиянам

Представитель Кремля предложил Байдену выступить с призывом в адрес украинского народа больше никогда не стрелять друг в друга.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение американского лидера Джо Байдена к россиянам, в котором он упомянул, что США не считают жителей России своими врагами. По словам представителя Кремля, эти слова импонировали бы больше, если бы не сопровождались постоянными угрозами. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле не видят в этом обращении ничего предосудительного. Его можно только приветствовать. Песков напомнил, что США – это одна из крупнейших стран мира, одно из мощнейших государств. Однако, российскому народу было бы приятнее слышать такие обращения без угроз. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, санкции и реакция со стороны США в адрес России в случае "вторжения" на Украину уже надоели. Представитель Кремля предложил Байдену выступить с призывом в адрес украинского народа больше никогда не стрелять друг в друга.

Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщили, что Байден обратился к россиянам со словами "вы не наши враги".

Фото: kremlin.ru