Вашингтон призвал россиян отказаться от агрессии против Украины.

Американский президент Джо Байден обратился к россиянам со словами "вы не наши враги". Глава США выступил с обращением перед журналистами в Белом доме. Он призвал граждан РФ не бояться Вашингтона, НАТО или Киева. Политик добавил, что не верит в то, что народ России желает вести "кровавую и разрушительную войну" со страной, с которой имеет такие глубокие связи.

Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной…Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию. Джо Байден, президент США

В своем специальном обращении президент США привел в пример Вторую мировую войну, в которой Россия, и Украина сражались плечом к плечу. Байден уверен в том, что та война, когда произошла 77 лет назад, была вынужденной. Если сейчас РФ нападет на Украину, то новая война станет по выбору или без повода и причины.

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины.

Фото и видео: Белый дом