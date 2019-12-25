В Кремле прокомментировали сокращение мировых объемов добычи топлива.

Кремль поставил США условие по нефти. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что в США начали говорить об естественном сокращении добычи нефти. Однако его нельзя засчитать в рамках возможного будущего соглашения в формате ОПЕК+.

Это разные сокращения. Это, знаете, длину и ширину сравнивать прокомментировал спикер

Представитель Кремля заявил о невозможности сравнения общего сокращения спроса с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Россия и Саудовская Аравия намерены урегулировать объемы добычи ресурсов. В Москве настаивают на участии Вашингтона и американских предприятий в вопросе стабилизации энергетического мирового рынка.

Ранее специалисты из Управления энергетической информации (EIA) опубликовали доклад, согласно которому предлагалось снизить добычу нефти компаниями из США на 1,8 млн баррелей ежесуточно.

Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.