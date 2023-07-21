Кремль пока не комментирует планы отказаться от повышения нижней планки возраста призыва

Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Госдуму и Минобороны РФ.

Российская администрация при президенте Владимире Путине пока не будет комментировать возможный отказ от планов повысить нижнюю планку призывного возраста с 18 лет до 21 года, так как сейчас дискуссии по этой теме ведутся в Государственной Думе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 июля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что на текущем этапе самым важным является экспертная оценка министерства по обороне.

В настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме, ведется дискуссия в Думе...На этой стадии давайте все-таки обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что сегодня комитет Госдумы по обороне поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста срочной службы.

Песков: чиновники будут только приветствовать в своих рядах "мужиков"-ветеранов СВО.

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