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Кремль пока не комментирует планы отказаться от повышения нижней планки возраста призыва

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Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Госдуму и Минобороны РФ.

Российская администрация при президенте Владимире Путине пока не будет комментировать возможный отказ от планов повысить нижнюю планку призывного возраста с 18 лет до 21 года, так как сейчас дискуссии по этой теме ведутся в Государственной Думе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 июля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что на текущем этапе самым важным является экспертная оценка министерства по обороне.

В настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме, ведется дискуссия в Думе...На этой стадии давайте все-таки обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что сегодня комитет Госдумы по обороне поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста срочной службы. 

Песков: чиновники будут только приветствовать в своих рядах "мужиков"-ветеранов СВО.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: армия, дмитрий песков, кремль, призывной возраст, срочная служба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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