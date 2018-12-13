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alexandra08
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Кремль ответил на требование трибунала выдать Киеву арестованных моряков

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Судьбу украинских моряков должны решить следствие и суд.

В Кремле ответили на требование трибунала выдать Киеву арестованных моряков. Об этом заявил пресс-секретарь президента  России Дмитрий Песков.

Российские власти не изменили позицию в отношении ноябрьских событий в Керченском проливе. По решению Кремля, судьбу украинских моряков должны решить следствие и суд.

Напомним, речь идет об инциденте, случившемся в конце ноября 2018 года. Недалеко от Керчи российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. По утверждению российских властей, эти корабли вошли в территориальные воды без разрешения и предупреждения, и не реагировали на просьбы остановиться.

Видео: Минобороны.

 

 

Теги: киев, кремль, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 12:58

А кремлевкому паханату Международный трибунал не авторитет, не по понятиям он судит!

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