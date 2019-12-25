Российские военные внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе.

Кремль отреагировал на сообщения о турецких военных в Карабахе. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

По его словам, российские военные внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе.

Чиновник отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном внимательно анализируется Россией, также мониторятся заявления двух сторон.

Ранее мы писали, что в Кремле не стали давать оценок дебатам Трампа и Байдена.

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