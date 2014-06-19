Кремль: Путин встретит Новый год с родными и близкими

Дмитрий Песков рассказал, как глава РФ проведет праздничную неделю.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам ТАСС о том, что Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими. Таким образом он ответил на вопрос о том, как и где политик встретит 2022 год. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что новогодние и рождественские праздники у президента РФ пройдут частично в рабочем графике. Песков добавил, что Владимиру Путину редко удается полностью отдохнуть в этот период.

Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Песков напомнил о том, что лидеру страны приходится постоянно работать с документами и другими данными. Учитывая тревожную обстановку в европейском регионе ему постоянно поступает информация по всем каналам и источникам. Глава РФ необходимо регулярно читать и заслушивать доклады, а этот процесс невозможно приостановить.

Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа от НАТО на предложения по безопасности.

Фото: Kremlin.ru

