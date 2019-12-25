Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа от НАТО на предложения по безопасности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия хотела бы получить скорейший ответ от НАТО на свои предложения по вопросам безопасности. Такое заявление чиновник сделал в комментарии ТАССу. При этом в Москве отметили, что не существует определенного дедлайна, в который Североатлантический военный альянс должен уложиться.
Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь администрации президента Владимира Путина
Российское внешнеполитическое ведомство распространило 17 декабря два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности, которые были направлены дипломатами США и НАТО.Помощник президента Юрий Ушаков объяснил журналистам, что помощнику американского лидера по национальной безопасности Джейку Салливану уже говорили о том, что Москва готова без промедлений начать переговоры. Россию будет представлять Сергей Рябков.
National Interest: США могут нанести мощный удар по российским войскам с Черного моря.
Фото: YouTube / RT
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