Гендиректор КМЗ: крейсер "Аврора" простоит ещё 20-30 лет

Срок службы корабля-музея был продлён на 10 лет за счёт периодически проводимых ремонтных работ.

Крейсер "Аврора" может простоять у Петроградской набережной в Петербурге ещё 20-30 лет. Такое заявление сделал директор Кронштадтского морского завода (КМЗ) Анатолий Белоев во время Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

По словам руководителя, срок службы корабля-музея был продлён на 10 лет за счёт периодически проводимых ремонтных работ. Так, В 2014 году у крейсера обновили конструкции и провели модернизацию систем безопасности. На весь комплекс мероприятий потребовалось 2 года.

Белоев уточнил, что церемония передачи корабля прошла под проливным дождём и при мощном ветре. Однако шторм поспособствовал поднятию воды в Неве на 20 см и благополучному возвращению "Авроры" в гавань.

Фото: ВКонтакте / Крейсер "Аврора"