За пять месяцев 2019 года россияне набрали кредитов на 16 трлн рублей

Кредиты имеют 75% экономически активного населения. 2,3 млн россиян получают 20 тысяч рублей, после выплат по кредиту у них остается около 11-12 тысяч рублей, что уже считается "чертой бедности".

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Обзор закредитованности населения подготовил для "Известий" СРО НАПКА.

За пять месяцев текущего года объем банковского кредитования достиг 16 трлн рублей, рост по сравнению с 2018 годом составил 23%. Кредиты имеют 75% экономически активного населения. Но у 10% заемщиков (7 млн человек) зарабатывают менее 50 тысяч рублей и отдают на погашение кредита более половины своих доходов. А еще 2,3 млн россиян получают 20 тысяч рублей, после выплат по кредиту у них остается около 11-12 тысяч рублей, что уже считается "чертой бедности".

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. По мнению экспертов, чтобы наладить ситуацию, необходимо повышать доходы населения с помощью инструментов соцполитики.

Также россияне накопили 80 млрд. просрочки по ипотечным кредитам.