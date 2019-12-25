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Кредиты сломили жителя Волосово
Сегодня, 13:28
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nastya960

Кредиты сломили жителя Волосово

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Его тело нашли на чердаке.

Большое количество кредитов довело до смерти мужчину средних лет из Волосовского района Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне на чердаке дома по улице Труда в Волосово было найдено тело мужчины, сверху свисала петля. Погибшему было 47 лет. У него имелась прощальная записка о том, что у него слишком много кредитов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее экс-начальник управления ФСИН пытался совершить суицид в зале суда.

Фото: pixabay 

Теги: волосово, кредит, самоубийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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