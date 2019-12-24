Экс-начальник управления ФСИН пытался совершить суицид в зале суда

О его состоянии сейчас нет информации.

Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда. Об этом сообщил корреспондент "РБК", который присутствовал на оглашении приговора.

Скорее всего, он скончался прокомментировал адвокат

Виктор Свиридов решился на это после вынесения ему приговора. Мужчину признали виновным за вымогательство у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова десяти миллионов рублей. Суд постановил взять бывшего руководителя ФСИН под стражу. До заседания Свиридов находился под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате.

Видео: Piter.tv

