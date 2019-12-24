Подозреваемый находился в должности с 2016 года.

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате. Информацию подтвердил в пресс-бюро ФСИН РФ. Юрий Емельянов занимает эту должность с 19 сентября 2016 года. Известно, что уголовное дело против чиновника ведется с 6 февраля. Преследование касается ч.4 статье 160 УК РФ.

Ранее 47-летний Емельянов работал в органах ФСИН на нескольких должностях. Он занимал пост начальника отдела управления собственной безопасности. Также являлся главным инспектором уголовно-исполнительной системы.

Ранее Piter.tv писал о том, что детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО.