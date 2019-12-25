Кредиты на зарплаты позволят сохранить полторы тысячи рабочих мест в Петербурге

Специалисты Фонда продолжают поддерживать предпринимателей.

Дополнительные полторы тысячи рабочих мест в Петербурге удастся сохранить благодаря кредитной поддержке среднего и малого бизнеса (МСБ). Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Елина, Фонд содействия кредитованию МСБ продолжает поддерживать предпринимателей.

В Фонде насчитали уже 200 заявок на сумму порядка 500 млн рублей, все они были рассчитаны на займы для выплаты зарплат, уплаты отчислений по налогам и взносам и сохранению занятости. Более 70 займов для этих целей уже выдали, одобренные заявки позволят сохранить минимум полторы тысячи рабочих мест.

Также с начала года Фонд заключил 184 договора поручительства на общую сумму 2,5 млрд рублей, это позволило привлечь около 7 млрд кредитных ресурсов.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге стали чаще красть деньги с банковских карт.

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