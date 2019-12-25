Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что в Петербурге стали чаще красть деньги с банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
В ведомстве отметили, что мошенники звонят и представляются работниками банка. Под разными предлогами они получают персональную информацию о банковской карте, а затем похищают с нее деньги. Уточняется, что настоящим сотрудникам банков данные карт не нужны.
Специалисты напоминают, что нельзя сообщать данные своей карты незнакомцам. В случае соответствующих звонков необходимо прервать разговор и самостоятельно связаться с банком.
Ранее мы сообщали о том, что попытавшегося изнасиловать петербурженку мигранта задержали.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все