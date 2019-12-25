Сотрудники прокуратуры пояснили, что если вы приняли подобный звонок, то стоит прервать разговор и перезвонить в банк.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что в Петербурге стали чаще красть деньги с банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

В ведомстве отметили, что мошенники звонят и представляются работниками банка. Под разными предлогами они получают персональную информацию о банковской карте, а затем похищают с нее деньги. Уточняется, что настоящим сотрудникам банков данные карт не нужны.

Специалисты напоминают, что нельзя сообщать данные своей карты незнакомцам. В случае соответствующих звонков необходимо прервать разговор и самостоятельно связаться с банком.

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