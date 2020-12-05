Россияне стали чаще брать автокредиты

ВТБ прогнозирует, что рынок автокредитования в стране вырастет на 80%.

По прогнозам ВТБ, рынок автокредитования в России вырастет на 80%. В первом полугодии объем продаже может превысить 530 млрд рублей. Так, с января по июнь, то есть за пять месяцев, ВТБ выдал автокредитов на 40 млрд рублей. Это на 80% больше, чем в прошлом году за это же время.

Вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий отметил, что наибольший спрос на такие кредиты был зафиксирован в апреле. Сумма автокредитов составила 9 млрд рублей. Это в четыре раза превышает показатели прошлого апреля. За пять месяцев этого года средний чек вырос на 35%, до 1 млн рублей.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти было выдано больше всего займов.

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