В Царском Селе мужчина попался на краже сумки через 10 дней после освобождения из тюрьмы

На станции Царское Село немолодой мужчина попытался украсть сумку с вещами у петербуржца.

Транспортная полиция Санкт-Петербурга раскрыла кражу сумки с багажом "по горячим следам". ЧП произошло в минувшие выходные на станции Царское Село. Здесь 42-летний пассажир заметил, что у него исчезла крупная сумка с личными вещами и деньгами. Он вовремя обратился в полицию, и сотрудники УТ МВД вскоре задержали его обидчика.

Преступник оказался 61-летним рецидивистом. Мужчина только что освободился из мест не столь отдаленных. Воздух свободы вскружил голову воришке, который успел прожить без преступлений всего 10 дней. Вскоре его задержали неподалеку от вокзала и оперативно "раскололи". Теперь его ждут следствие и суд, правонарушитель может попасть за решетку на срок до 5 лет.

Отметим, что сам вор признался, что украл сумку, когда его жертва обедала в привокзальном кафе. Эксперты оценили стоимость украденного в 10 000 рублей. Сейчас сумка и вещи возвращены хозяинук.

Фото: Piter.TV