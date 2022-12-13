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Кравцов: учебник с темой спецоперации могут ввести в программу с нового учебного года

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По его словам, в новом учебнике истории будут подробно изложены причины и задачи спецоперации.

Учебник с темой спецоперации могут ввести в программу с нового учебного года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе лекции "О развитии суверенной национальной системы образования".

По его словам, в новом учебнике истории будут подробно изложены причины и задачи спецоперации. Он подчеркнул, что учебник будет готов уже в марте, а со следующего учебного года будет в школах.

Ранее Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков.

Видео: Министерство просвещения Россиийской Федерации

Теги: министр просвещения рф, сергей кравцов, спецоперация, учебник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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