Кравцов: учебник с темой спецоперации могут ввести в программу с нового учебного года

Учебник с темой спецоперации могут ввести в программу с нового учебного года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе лекции "О развитии суверенной национальной системы образования".
По его словам, в новом учебнике истории будут подробно изложены причины и задачи спецоперации. Он подчеркнул, что учебник будет готов уже в марте, а со следующего учебного года будет в школах.
Ранее Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков.
Видео: Министерство просвещения Россиийской Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все