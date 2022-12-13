Кравцов: учебник с темой спецоперации могут ввести в программу с нового учебного года

По его словам, в новом учебнике истории будут подробно изложены причины и задачи спецоперации.

Учебник с темой спецоперации могут ввести в программу с нового учебного года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе лекции "О развитии суверенной национальной системы образования".

По его словам, в новом учебнике истории будут подробно изложены причины и задачи спецоперации. Он подчеркнул, что учебник будет готов уже в марте, а со следующего учебного года будет в школах.

Ранее Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков.

Видео: Министерство просвещения Россиийской Федерации