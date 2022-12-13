Кравцов раскритиковал омского губернатора за долг по строительству школ

Глава Минпросвещения напомнил о невозможности переноса строительства школ на 2024 год.

Глава российского министерства по просвещению Сергей Кравцов раскритиковал омского губернатора за задолженность перед государством по строительству школ в регионе. В ходе выступления на заседании политической партии "Единая Россия" и Минпросвещения, посвященного вопросу капитального ремонта учебных учреждений, чиновник пояснил, что перенос строительства школ на территории Омской области на 2024 год не допускается правительством. По мнению Кравцова, с такими долгами, находясь на месте главы субъекта РФ, не пошел бы на должность на выборах.

Дополнительных денег больше нет, мы об этом тоже говорили с Бурковым, губернатором. И губернатор нас уверял публично, что деньги найдет из регионального бюджета на строительство школ. На сегодняшний день мы видим письма, что нужны дополнительные средства - их нет. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

Ранее министр по просвещению также отчитал и другие российские регионы, в которых были допущены задержки и отсутствие публикации конкурсной документации на ремонт местных школ.

Кравцов: учебник с темой спецоперации могут ввести в программу с нового учебного года.

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия